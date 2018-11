Na razstavi v Cambridgeu tudi risba za Rossettijevo sliko Pia de' Tolomei

Cambridge, 27. novembra - V Muzeju Fitzwilliam v Cambridgeu za december napovedujejo razstavo umetnin in drugih predmetov iz zapuščine zbirateljev Ivorja Batchelorja in njegove žene Honor. Med drugim bo na ogled pripravljalna risba britanskega pesnika, ilustratorja in slikarja Danteja Gabriela Rossettija za njegovo oljno sliko z naslovom Pia de' Tolomei.