OŠ 8 talcev v Logatcu se srečuje s hudo prostorsko stisko, pouk za tujce tudi na hodniku

Logatec, 26. novembra - OŠ 8 talcev v Logatcu se že več let sooča s hudo prostorsko stisko, zaradi katere učenci 7., 8. in 9. razredov s poukom začenjajo ob 9.05, pouk pa poteka tudi v strokovni knjižnici in na hodnikih. Ravnateljica pravi, da bi v bližnji prihodnosti potrebovali še osem učilnic in kabinetov. Župan obljublja rešitev v dveh do treh letih.