Lokalne volitve v Slovenj Gradcu: Ostra retorika se nadaljuje

Slovenj Gradec, 26. novembra - V Mestni občini Slovenj Gradec bodo volivci v drugem krogu lokalnih volitev izbirali med dosedanjim županom Andrejem Časom in političnim novincem v mestu, ki pa ima široko strankarsko podporo, Tilnom Kluglerjem. Že pred prvim krogom sta si namenila nekaj ostrih besedah, ki jih tudi v teh dneh, ko oba stopnjujeta aktivnosti, ne manjka.

Časa, ki je občino vodil zadnjih šest let, je rezultat v prvem krogu volitev, ko so se za župansko mesto potegovali štirje kandidati, presenetil. Prejel je 2996 glasov volivcev, kar je po še neuradnih podatkih 33,7 odstotka vseh. Klugler, ki je sicer veljal za njegovega najresnejšega nasprotnika, pa je prejel 1245 glasov več in skupno nabral za 47,7 odstotka vseh glasov.

Oba sta županski kandidaturi vložila s podpisi volivcev. Pri tem Časa podpira Slovenjgraška lista za mesto in podeželje, Kluglerja pa so pred prvim krogom podprle stranke SD, DeSUS in SMC ter listi Povezujemo za Slovenj Gradec! in Lista Borisa Raja. Dodatno je pred drugim krogom volitev na svojo stran pridobil še SLS.

Prav sposobnost povezovanja različnih struj izpostavlja Klugler, ki mu sicer mnogi očitajo, da zaradi široke strankarske podpore ni neodvisen kandidat. Sam vztraja, da je. Pred prvim krogom je Klugler prednjačil po številu dogodkov na terenu, s čimer nadaljuje tudi v teh dneh. Hkrati je še naprej aktiven na družbenih omrežjih.

Za Časa se zdi, da je pred drugim krogom okrepil aktivnosti. Predvsem veliko objavlja in pojasnjuje stališča na družbenih omrežjih, oba kandidata pa v zadnjem tednu kampanje čaka tudi več soočenj.

Kljub skupno štirim kandidatom so prav soočenja pred prvim krogom zaznamovali besedni dvoboji med Časom in Kluglerjem. Najbolj sta se razhajala pri pogledih glede zadolževanja občine. V zvezi s tem je Čas Kluglerju namenil tudi nekaj ostrih besed, med drugim, da ne zna računati.

Ostrina s Časove strani tudi ne popušča v drugem krogu, ko Kluglerju med drugim očita (pre)drago kampanjo ter zamegljevanje resnice in zavajanja. A Klugler odgovarja, da je financiranje kampanje v zakonskih okvirih in transparentno, za njegovimi izjavami pa da so dejstva, je dejal za STA.

V prvem krogu volitev se je za županski stolček potegoval tudi Andrej Breznik, ki je član SDS, a je kandidiral s podpisi volivcev in podporo SDS in NSi. Zbral je dobrih 15 odstotkov glasov, v drugem krogu pa svojim volivcem odločitev o tem, koga bodo podprli, prepušča in se ne postavlja na nobeno stran, je dejal za STA. Bo pa v novem mandatu soustvarjal delo občine, saj je Lista Andreja Breznika v 25-članskem mestnem svetu dobila dve mesti, eno od njih bo zasedal prav Breznik.

V slovenjgraški mestni svet se z enim izvoljenim svetnikom vrača SNS, katere županski kandidat je bil v prvem krogu Darko Hlupič. Ta je zbral 281 glasov oz. dobre tri odstotke vseh oddanih glasov. Stranka v drugem krogu podpira Časa, je Hlupič povedal za STA.

Sicer pa tako Čas kot Klugler novoizvoljeni slovenjgraški mestni svet, v katerem deset mest zasedajo nestrankarski kandidati, ocenjujeta kot dobrega. Stranke in liste, ki podpirajo Kluglerja, v njem zasedajo 13 mest, Časova podpornica, Slovenjgraška lista za mesto in podeželje, je dobila pet mest.