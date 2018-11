Alkotestu se je skušala izogniti s hlinjenjem bolezni

Kranj, 26. novembra - Škofjeloški policisti so v soboto opoldne obravnavali voznico, ki je nezanesljivo vozila iz Medvod proti Škofji Loki. Odredili

so preizkus alkoholiziranosti, ki se mu je začela izogibati, ker da ima hude bolečine v trebuhu. Voznico so zato pregledali reševalci in ugotovili, da bolezen samo hlini. Alkotest ji je nato pokazal 0,87 mg/l.