Leben: K ohranjanju okolja mora prispevati vsak od nas

Bled, 26. novembra - Minister za okolje in prostor Jure Leben si je v nedeljo s potapljači ogledal stanje jezerskega dna. Po potopu je priznal, da so na dnu številne stvari, ki tja ne sodijo. Napovedal je, da bo kot minister po svojih močeh skrbel za "drzno okoljsko politiko, a to ne bo dovolj, če vsak od nas ne bo prispeval k ohranjanju okolja".