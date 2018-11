Lokalne volitve na Ptuju: Pred drugim krogom odprte vse možnosti

Potem ko se aktualni župan Miran Senčar ni odločil za vnovično kandidaturo in je postalo jasno, da bo v najstarejšem slovenskem mestu zagotovo prišlo do spremembe, so ankete pred prvim krogom kazale na gladko uvrstitev Čelana v drugi krog, medtem ko sta bila največja tekmeca za drugo mesto Gajškova in predsednik Zelenih Slovenije Andrej Čuš, ki je sicer kandidiral s podpisi občanov.

Vendar je Gajškova premagala oba in tudi preostalih šest protikandidatov, kar je glede na njene prve izjave na volilno nedeljo zvečer presenetilo celo njo samo. Z nekaj posamičnimi iskricami je kampanja v prvem krogu minila mirno, hitro se je izkazalo, da ima večina kandidatov precej podobne programe in zamisli o tem, kako razviti mesto v prihodnjih štirih letih.

Še bolj se je pošten boj izrazil pred drugim krogom županskih volitev. Oba kandidata ne glede na rezultat že zdaj napovedujeta sodelovanje. Vsak ima sicer za sabo po šest mestnih svetnikov, tako eden kot drugi pa bosta v primeru poraza člana 25-članskega mestnega sveta.

Tako Gajškova kot Čelan se zavzemata predvsem za programsko sodelovanje, oba pa prihajata z levosredinskega političnega pola - Čelan je bil namreč dolgo župan iz vrst LDS. Ne glede na to pa nimata težav pri morebitnem koalicijskem povezovanju z SDS, ki bo imela pet svetnikov, saj menita, da je na lokalni ravni treba preseči nacionalne delitve.

Nekoliko bolj zadržana sta za zdaj do sodelovanja s Čuševo listo, ki ima prav tako šest svetnikov, saj je ta po njunem kot novinka v mestni politiki še neznanka. Prav zaradi političnih preigravanj pa Čelan zase meni, da ima zaradi dvanajstletnih izkušenj nekaj prednosti pred kandidatko. Pred drugim krogom meni, da bo volilna udeležba morda v nedeljo nekoliko nižja, vseeno pa bo za izvolitev potrebnih okoli 5000 glasov.

Gajškova si želi, da bi se na volišča odpravilo še več ljudi kot v prvem krogu in bi tako pokazali, ali si za mesto želijo resnične spremembe ali pa vrnitve tja, kjer so nekoč že bili. Zaveda se, da je njena rahla prednost v prvem krogu lahko tudi zavajajoča, saj bi lahko nekateri njeni volivci, ki bi bili prepričani v njeno zmago, ostali doma.

Od poraženih kandidatov za zdaj podpore nista ne Gajškova niti Čelan, so pa po volitvah v glavnem pripravljeni sodelovati z obema. Potem ko je njegov kandidat Gorazd Orešek pogorel v prvem krogu, pa se je v podporo Gajškovi zelo hitro izrekel aktualni župan Senčar. Izpostavil njeno odločnost in zagnanost, čeprav so se njuni pogledi v preteklosti večkrat razlikovali.