Kopitar in Brown nerešljivi uganki za Edmonton

New York, 26. novembra - Hokejisti severnoameriške profesionalne ekipe Los Angeles Kings so v 23. tekmi sezone zabeležili osmo zmago. Na domačem igrišču so s 5:2 premagali Edmonton, slovenski as Anže Kopitar je prispeval kar tri točke. Na začetku zadnje tretjine je dosegel pomemben gol za vodstvo 3:2, bil pa je tudi podajalec pri dveh golih Dustina Browna.