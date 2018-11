Na Novi Zelandiji poginilo več kot 140 kitov

Wellington, 26. novembra - Na odročni obali najjužnejšega novozelandskega otroka Stewart je poginilo okoli 145 mrkih pliskavk, ki so tam nasedle. Nasedle in mrtve kite je v nedeljo našel pohodnik, ki je obvestil oblasti. Te so sporočile, da so s težkim srcem sprejeli odločitev o evtanaziji več deset kitov.