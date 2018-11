Vreme: Oblačno in deževno

Ljubljana, 26. novembra - Danes bo oblačno, padavine bodo čez dan od juga slabele in ponehale, najkasneje na severovzhodu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov. Predvsem na Štajerskem in v Pomurju bo pihal severni veter. Temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.