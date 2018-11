Večer: Višji sodniki kazen za nekdanjo žalsko odvetnico spremenili v pogojno

Celje, 26. novembra - Celjsko višje sodišče je delno ugodilo pritožbi obrambe nekdanje žalske odvetnice Brede Kovač, ki jo je okrožno sodišče zaradi izneverjenja strankam in ponarejanja listin obsodilo na dve leti in 10 mesecev zapora. Nekdanji odvetnici so zaporno kazen spremenili v pogojno kazen enega leta in pol s preizkusno dobo štirih let, poroča Večer.