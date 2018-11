Povratne tekme pokala libertadores ne bo niti danes

Buenos Aires, 25. novembra - Južnoameriška nogometna konfederacija (Conmebol) je ugodila prošnji Boce Juniors in prestavila današnjo povratno tekmo cope libertadores proti River Platu. Obračun cope libertadores bi moral biti že v soboto, a so ga zaradi nasilja navijačev, ki so napadli avtobus Boce, prestavili na danes ob 21. uri. V napadu je poškodbe utrpelo več igralcev Boce.