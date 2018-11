Mednarodna preiskava novinarjev ugotavlja nezadostni nadzor nad prometom z medicinskimi pripomočki

Ljubljana, 26. novembra - Skupno 250 novinarjev iz 36 držav, tudi iz Slovenije, je v mednarodnem raziskovalnem projektu, imenovanem Operacija Vsadki (Implant Files), ugotovilo, da je nadzor nad prometom z medicinskimi pripomočki v Sloveniji in Evropi nezadosten in luknjičav. Sodelujoči so prvo zgodbo o tem objavili v nedeljo, med drugim tudi na ostro.si.