Shiffrinova vodi na domačem dvorišču, tri Slovenke v finalu

New York, 25. novembra - Po polomu na sobotnem veleslalomu so se slovenske alpske smučarke odkupile danes na slalomu za svetovni pokal v Killingtonu v ameriški zvezni državi Vermont. Drugo vožnjo so si priborile vse tri Slovenke na startu. Ana Bucik je odpeljala skoraj brez napak in si je zagotovila deveto izhodišče, Meta Hrovat je vpisala 17. čas, Maruša Ferk pa 18.