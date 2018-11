Lovci izven Radencev našli žensko truplo

Radenci, 25. novembra - Lovci so med lovom ob reki Muri v gozdu izven naselja Radenci v bližini zaščitnega nasipa našli žensko truplo. To je bilo v razpadajočem stanju in neprepoznavno. Zdravnik, ki ga je pregledal, na njem ni našel znakov nasilja, so danes sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota, kjer so obvestilo o najdbi trupla prejeli v soboto dopoldne.