Ruka, 25. novembra - Nemški nordijski kombinatorci so zmagovalci ekipne tekme svetovnega pokala v Ruki. Po skokih in teku na 4x5 kilometrov so za dobro minuto premagali Japonce, 44 sekunde za njimi so čez cilj prišli tretjeuvrščeni Norvežani. Slovencev med devetimi ekipami ni bilo na startu.