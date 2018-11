Ljubljana, 25. novembra - Zvečer in ponoči bo oblačno in deževno. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Zjutraj bo od 2 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.