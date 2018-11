Vrh EU potrdil dogovor o brexitu, na potezi britanski parlament

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 25. novembra - Voditelji 27 članic EU so danes v Bruslju potrdili ločitveni sporazum z Združenim kraljestvom ob poudarkih, da to ni dan za veselje in slavje. Zdaj čaka dogovor o brexitu najtežja preizkušnja - potrjevanje v britanskem parlamentu. Ta je danes iz Bruslja dobil sporočilo, da je doseženi dogovor edini možni.