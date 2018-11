EU britanskemu parlamentu: To je najboljši in edini možni dogovor

Bruselj, 25. novembra - Dosežen dogovor o ločitvi EU in Združenega kraljestva je najboljši in tudi edini možni dogovor, je po posebnem vrhu o brexitu poudaril predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Junckerjeve besede je v Bruslju na vprašanja o možnih scenarijih in načrtu B večkrat ponovila tudi britanska premierka Theresa May.