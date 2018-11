Šarec o dogovoru o brexitu kot odprtju padala na pol padca

Bruselj, 25. novembra - Brexita se nihče ne veseli, rešujemo, kar se rešiti da, je dejal premier Marjan Šarec po današnji potrditvi ločitvenega sporazuma z Združenim kraljestvom. "Nekje na pol padca smo odprli padalo in zdaj računamo, da bo to padalo ublažilo večje posledice. Ni pa to nekaj, česar bi se človek veselil," je ponazoril.