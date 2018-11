Pirelli ostaja edini dobavitelj gum v formuli 1

Abu Dabi, 25. novembra - Pirelli ostaja do konca leta 2023 edini dobavitelj gum v formuli 1, je sporočil italijanski proizvajalec. Po poročanju nemške agencije dpa je pred dirko za veliko nagrado Abu Dabija to potrdi tudi vodja formule 1 Chase Carey in se zahvalil za sodelovanje, ki poteka od leta 2011. Zadnja dirka sezone svetovnega prvenstva se bo začela ob 14.10.