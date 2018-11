Na Sicilijo priplul čoln z okoli 240 migranti

Rim, 25. novembra - Na Sicilijo je v soboto zvečer priplul čoln z več kot 200 migranti, ki bi jih morala po navedbah italijanske vlade rešiti in na kopno sprejeti Malta. Oblasti so doslej dovolile izkrcanje le ženskam in otrokom, preostanek migrantov pa ostaja na plovilu, ki je nestabilno in mu grozi brodolom.