Na območju Velikih Lašč zgoreli gospodarski poslopji

Velike Lašče, 25. novembra - V naselju Četež pri Turjaku v občini Velike Lašče je v soboto zvečer požar uničil gospodarski poslopji, eno velikosti 30 krat 12 metrov in drugo pet krat pet metrov. Zgorelo je tudi več kmetijske mehanizacije in en prašič. Gasilci pa so iz gorečih poslopij uspeli rešiti več glav druge živine in en traktor.