Manchester City izenačil 67 let star rekord

Manchester, 25. novembra - Nogometaši Manchester Cityja so postali šele drugo moštvo izven Londona, ki je zmagalo na šestih zaporednih tekmah v britanski prestolnici in so tako izenačili 67 let star rekord. To je nazadnje uspelo Portsmouthu v sezoni 1950/1951. Upoštevajoč vse tekme in zaključek lanske sezone pa je City neporažen že 19 tekem.