Dallas šestič v nizu v domači dvorani, Dončića so grobo podrli na tla

Dallas, 25. novembra - Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma ugnala Boston Celtics s 113:104 in slavila šestič v nizu v domači dvorani in sedmič na zadnjih devetih tekmah. Slovenski zvezdnik domačih Luka Dončić, ki so ga med tekmo podrli na tla, je zbral 15 točk, osem podaj ter po tri dobljene in izgubljene žoge.