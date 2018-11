Dallas z Dončićem zmagal šestič v nizu v domači dvorani

Dallas, 25. novembra - Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma ugnala Boston Celtics s 113:104 in slavila šestič v nizu v domači dvorani in sedmič na zadnjih devetih tekmah. Slovenski zvezdnik domačih Luka Dončić je zbral 15 točk, osem podaj ter po tri dobljene in izgubljene žoge, skoka pa ni vknjižil v statistiko.