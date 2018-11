Odbojkarice Calcita Volleya vsaj začasno na prvo mesto

Ljubljana, 24. novembra - Odbojkarice Calcita Volleyja so z gladko zmago proti Ankaranu izkoristile dejstvo, da bo derbi sedmega kroga 1. DOL za ženske med Novo KBM Branikom in GEN-I Volleyjem šele v nedeljo, in vsaj za en dan prevzele vodstvo na lestvici. Zmaga na Obali je bila že njihova sedma, doslej so izgubile le en niz.