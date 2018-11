Zaradi napada na avtobus Boce Juniors za uro preložili začetek tekme

Buenos Aires, 24. novembra - Težko pričakovana povratna tekma finala pokala libertadores med argentinskima kluboma River Plate in Boca Juniors se bo namesto ob 21. začela ob 22. uri. Tekmo so preložili, ker so navijači ob prihodu na Riverjev stadion Monumental napadli avtobus mestnega tekmeca iz Buenos Airesa ter vanj metali kamenje.