Lille, 24. novembra - Francoska dvojica Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut je dobila igro parov in izid v finalu Davisovega pokala proti Hrvaški v Lillu znižala na 1:2. Mate Pavić in Ivan Dodig sta po treh urah in 38 minutah izgubila s 4:6, 4:6, 6:3 in 6:7.