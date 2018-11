Franzu uvodni smuk v Lake Louisu, Čater 31. ter brez vsaj častne točke

Lake Louise, 24. novembra - Zmagovalec smuka v Lake Louisu, uvodne tekme sezone v hitrih disciplinah, je Avstrijec Max Franz, ki je do druge zmage v svetovnem pokalu in na smukih prišel s številko 1 na startu. V novo sezono sta zelo dobro krenila tudi predstavnika italijanskega tabora Christof Innerhofer in Dominik Paris. Štirje slovenski smukači niso bili v ospredju.