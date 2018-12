V javnem sektorju predvideni dvigi plač in dodatkov, urejajo se tudi specifična vprašanja

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 3. decembra - Stavkovni sporazumi in dogovor o plačah, ki jih je vlada danes podpisala s sindikati javnega sektorja, so vredni dobrih 300 milijonov evrov. Določajo dvige plač in dodatkov, urejajo pa tudi nekatera specifična vprašanja. STA objavlja seznam nekaterih glavnih rešitev.