Kvalifikacije v Ruki odpadle, prva serija predvidoma ob 16.30

Kuusamo, 24. novembra - Kvalifikacije za prvo od dveh tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih ta konec tedna v Kuusamu, ki so jih v petek zaradi premočnega vetra prestavili na danes, so zdaj odpovedane. Prireditelji so sporočili, da bo na tekmi, prva serija je na sporedu ob 16.30, nastopilo vseh 65 skakalcev s startnega seznama, med njimi tudi sedem Slovencev.