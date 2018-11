Rohani muslimane pozval k boju proti "tumorju" Izraelu

Teheran, 24. novembra - Iranski predsednik Hasan Rohani je danes znova udrihal po Izraelu in ga označil za tumor Bližnjega vzhoda. Muslimane z vsega sveta je ob tem pozval, naj se združijo proti Tel Avivu in njegovi zaveznici ZDA, ki želi zasužnjiti Bližnji vzhod, Savdijcem pa je zagotovil, da so "bratje", ki jih bo Teheran zaščitil.