Katja Višnar 12. v Ruki, zmagi presenetljivo v Rusijo

Ruka, 24. novembra - Slovenka Katja Višnar je na sprinterski tekmi v klasični tehniki v finski Ruki, s katero se je začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskem teku, izpadla v polfinalu in zasedla končno 12. mesto. Ostali slovenski predstavniki so nastope končali v četrtfinalu. Zmagi sta presenetljivo slavila Rusa Julija Belorukova in Aleksander Bolšunov.