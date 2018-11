Kakovostna mladinska knjiga je tudi dobro narejen predmet

piše Tatjana Zemljič

Ljubljana, 25. novembra - Slovenski knjižni sejem v Cankarjevem domu je ponovno v središče pozornosti javnosti postavil knjigo in branje. Na najboljše je opozoril z nagradami, tudi zlatimi hruškami za mladinske knjige. A priznanja so, kot poudarja članica ene od komisij za nagrade Veronika Rot Gabrovec, deležne le knjige, ki so odlične v vseh pogledih.