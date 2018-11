Skakalne kvalifikacije v Ruki prestavljene na 15.15

Ruka, 24. novembra - Kvalifikacije za današnjo popoldansko tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih v Ruki so bile iz zgodnjega dopoldneva prestavljene na 15.15, so sporočili finski organizatorji. Slovenjo zastopajo Jernej Damjan, Bor Pavlovčič, Domen Prevc, Žak Mogel, Anže Semenič, Anže Lanišek in Timi Zajc.