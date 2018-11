Ljubljana, 24. novembra - Derbi 8. kroga v 1. slovenski futsal ligi (SFL) je pripadel vodilnim Mariborčanom, ki so s 4:2 slavili v Litiji. Najvišjo zmago so dosegli državni prvaki, nogometaši Dobovca, ki so bili z 11:2 boljši od ekipe Bronx Škofije.