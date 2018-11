V muzeju Martin Gropius Bau prihodnje leto razstava And Berlin Will Always Need You

Berlin, 25. novembra - V enem najbolj obiskanjih berlinskih muzejev Martin Gropius Bau bodo prihodnje leto, 22. marca, odprli razstavo s pomenljivim naslovom And Berlin Will Always Need You o sodobni umetniški sceni v nemški prestolnici. Tematski okvir razstave bo kar muzej sam, ki je bil leta 1881, ko so ga odprli, prvi muzej t.i. dekorativnih umetnosti v Nemčiji.