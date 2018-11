Podnebno poročilo ameriških znanstvenikov poudarja, da so podnebne spremembe posledica človekovih dejavnosti

Washington, 24. novembra - 300 vodilnih ameriških znanstvenikov in še 700 predstavnikov iz 13 agencij ameriške zvezne vlade je v svoji zadnji nacionalni podnebni oceni nedvoumno ugotovilo, da so podnebne spremembe 90-odstotno posledica človekovih dejavnosti. Poročilo so ameriške oblasti objavile na črni petek.