Ameriški borzni indeksi v minulem tednu izgubili vso letošnjo rast

New York, 24. novembra - Ameriškim borznim indeksom v minulem tednu ni šlo najbolje. Razlog je med drugim nadaljevanje zaskrbljenosti glede počasne rasti tehnološkega sektorja in nižjih cen nafte. Za to zadnje je ameriški predsednik Donald Trump sicer pohvalil Savdsko Arabijo, a se obenem vsaj trenutno ne more več hvaliti z rastjo tečajev delnic.