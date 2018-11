Ljubljana, 23. novembra - Košarkarji Budućnost s Slovencem Alenom Omićem so v domači Podgorici v 9. krogu evrolige pripravili prvovrstno presenečenje in z 93:92 premagali moskovski CSKA ter Rusom prizadejali prvi poraz v sezoni v tem tekmovanju. Omić je k zmagi prispeval 5 točk in pet skokov.