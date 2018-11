Delo: Primer Šarec (24. 11.)

Ljubljana, 24. novembra - Takrat še župan Marjan Šarec je pred volitvami pojasnjeval, da ga na občini Kamnik obtožujejo, da je diktator, in nato dodal, da to ni res in da le zahteva, da se "določene stvari izvedejo". Kot predsedniku vlade mu je uspelo svoj slog vladanja z občine prenesti na vladno raven, piše Barbara Eržen v Delu.