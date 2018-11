Newyorške borze znova končale v rdečem

New York, 23. novembra - Kljub temu, da črni petek v trgovine tradicionalno z velikimi popusti privabi veliko kupcev, so indeksi na newyorških borzah današnje trgovanje sklenili v rdečih številkah. Po mnenju analitikov so na indekse vplivale predvsem cene nafte, ki so se spustile na najnižjo raven v več kot letu dni.