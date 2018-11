Dodiku se zaradi zastave Republike srbske v uradu predsedstva BiH obeta ovadba

Sarajevo, 23. novembra - Hrvaški in bošnjaški član predsedstva Bosne in Hercegovine Željko Komšić in Šerik Džaferović sta danes sporočila, da bosta srbskega člana predsedstva Milorada Dodika ovadila, ker je v urad državnega vrha prinesel zastavo srbske entitete BiH Republike srbske. Dodik je dejal, da bo zahteval spremembe pravil glede tega.