Lokalne volitve v Novi Gorici: Politični maček Arčon proti prvaku najmočnejše liste Miklaviču

Matej Arčon: 46-letni aktualni novogoriški župan je po poklicu elektrotehnik. Že od mladih let je aktiven v politiki, s katero se poklicno aktivno ukvarja od leta 1997, v občinski politiki je od leta 1998. Med drugim je bil mestni svetnik in podžupan novogoriške občine. Leta 2010 je prvič postal župan. Bil je dolgoletni član LDS, na lokalnih volitvah leta 2014 pa je kandidiral za župana s podporo volivcev in svojo listo, s katero se tudi tokrat poteguje za nov mandat. Nekdanji rokometaš je bil med drugim tudi član predsedstva Rokometne zveze Slovenije in predsednik novogoriške Športne zveze. Njegova vizija je zelena in napredna mestna občina, v kateri se ljudje dobro počutijo.

Klemen Miklavič: 43-letni doktor edukacijskih ved ni novinec v lokalni politiki, saj je bil zadnja štiri leta vodja svetniške skupine gibanja Goriške.si v novogoriškem mestnem svetu. Njegova lista bo imela v novem mandatu celo največ svetnikov. Nekdanji aktivni sabljač je profesionalno pot začel že kot študent, ko je sodeloval pri reformi slovenskega visokega šolstva. Kot raziskovalec je gostoval na Univerzi v Oslu in Univerzi v Deustu, sodeloval je v več projektih s področja razvoja in reform visokega šolstva po svetu. Trenutno je med drugim svetovalec Sveta Evrope na področju visokega šolstva. V lokalni politiki ga cenijo zaradi njegove energije in vnosa novih idej.