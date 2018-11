Na Bledu ideja o boljšem varovanju narave z ustanovitvijo krajinskega parka

Bled, 24. novembra - V Društvu za varstvo okolja Bled že dlje časa razmišljajo o večji in strokovnejši zaščiti blejske narave ter krajinskih in kulturnih posebnosti območja. Zato predlagajo ustanovitev Krajinskega parka Blejski kot, medtem ko na občini menijo, da to ni potrebno in se Bled že sedaj razvija v skladu s trajnostnimi smernicami.