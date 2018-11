Čorić Hrvaški priigral prvo točko

Lille, 23. novembra - Hrvaška je v finalu Davisovega pokala v dvoboju s Francijo povedla z 1:0. Prvo točko je Hrvaški priboril 22-letni Borna Ćorić, ki je v prvem dvoboju v Lillu gladko s 6:2, 7:5 in 6:4 ugnal devet let starejšega Jeremyja Chardyja. V drugem današnjem dvoboju bosta igrala Jo-Wilfried Tsonga in Marin Čilić.