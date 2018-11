Med Laškim in Celjem delovni stroj oplazil vlak in poškodoval potnico

Ljubljana, 23. novembra - Na železniški progi med Laškim in Celjem je danes ob 14.30 delovni stroj oplazil mimo vozeči potniški vlak, pri čemer je bila po prvih informacijah lažje poškodovana ena potnica. Proga je bila zaradi nesreče nekaj časa zaprta, zdaj pa so iz Slovenskih železnic sporočili, da so posledice že odstranjene in promet poteka normalno.