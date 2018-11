EU preiskuje sum dogovarjanja znotraj letalske industrije glede cen vozovnic

Bruselj, 23. novembra - Letalski potniki so lahko v preteklosti zaradi dogovarjanja znotraj letalske industrije plačevali napihnjene cene vozovnic, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Sum, da je prišlo do nedovoljenega dogovarjanja, so pod drobnogled vzeli tudi v Bruslju in sprožili uradno preiskavo.