Pahor s še 15 evropskimi voditelji držav in vlad za ambicioznejše podnebno ukrepanje

Ljubljana/Dunaj, 23. novembra - Slovenski predsednik Borut Pahor je eden od 16 voditeljev evropskih držav in vlad, ki so pristopili k pozivu k ambicioznejšemu podnebnemu ukrepanju. Skupna izjava, ki je nastala na pobudo avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna, poziva k "skupnemu, odločnemu in takojšnjemu" ukrepanju za zaustavitev podnebne krize.