V DZ nenaklonjenost tudi predlogu NSi o dvojnem statusu upokojencev

Ljubljana, 23. novembra - DZ sejo nadaljuje z obravnavo predloga novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so ga pripravili v NSi, z njim pa bi med drugim omogočili dvojni status upokojencem. Večina poslanskih skupin tudi temu predlogu ni naklonjena, saj da je treba poiskati celostne rešitve, in to v dialogu s socialnimi partnerji.